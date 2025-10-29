Кудашов о 5:1 с «Шанхаем»: «Игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Здесь очень плотные матчи, похожи на плей‑оффные серии»
Московский клуб выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 5:1.
– Очередная упорная игра. Все игры идут под копирку. Сегодняшняя игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Сегодня чуть раньше выяснился победитель. Обычно до конца выясняется. До середины игры любая команда могла иметь преимущество. Совершенно одинаковые игры. У нас уже четвертая игра здесь. Очень упорные и очень сложные [матчи].
– Насколько ключевым стал третий гол?
– Каждый гол [был ключевым]. Здесь очень плотные игры, похожи на плей‑оффные серии. Каждый гол очень важен.
– Что произошло с Комтуа?
– Не видел этот момент. Судьи сказали, что где‑то шайбы коснулся после свистка.
– В каком матче увидим Мамина?
– Как говорится, со дня на день. Дальше «Северсталь» и ЦСКА. В каком‑то из этих матчей увидим, – сказал главный тренер «Динамо».