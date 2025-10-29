  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о 5:1 с «Шанхаем»: «Игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Здесь очень плотные матчи, похожи на плей‑оффные серии»
0

Кудашов о 5:1 с «Шанхаем»: «Игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Здесь очень плотные матчи, похожи на плей‑оффные серии»

Алексей Кудашов высказался о победе «Динамо» над «Шанхай Дрэгонс».

Московский клуб выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 5:1. 

– Очередная упорная игра. Все игры идут под копирку. Сегодняшняя игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Сегодня чуть раньше выяснился победитель. Обычно до конца выясняется. До середины игры любая команда могла иметь преимущество. Совершенно одинаковые игры. У нас уже четвертая игра здесь. Очень упорные и очень сложные [матчи].

– Насколько ключевым стал третий гол?

– Каждый гол [был ключевым]. Здесь очень плотные игры, похожи на плей‑оффные серии. Каждый гол очень важен.

– Что произошло с Комтуа?

– Не видел этот момент. Судьи сказали, что где‑то шайбы коснулся после свистка.

– В каком матче увидим Мамина?

– Как говорится, со дня на день. Дальше «Северсталь» и ЦСКА. В каком‑то из этих матчей увидим, – сказал главный тренер «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoШанхай Дрэгонс
logoАлексей Кудашов
logoМаксим Комтуа
logoМаксим Мамин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Филадельфия» принимает «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Тампы», «Ванкувер» играет с «Рейнджерс» и еще 12 матчей
42 минуты назадLive
Адвокат Кеслера об обвинениях в преступлении сексуального характера: «Они безосновательны, Райан готов решительно оспаривать их в суде. Мы уверены, что его оправдают»
сегодня, 21:51
Кеслера обвиняют в сексуальном контакте с 16-летним подростком «с применением силы или принуждения». Экс-форвард НХЛ внес залог в 50 000 долларов
сегодня, 20:35
«Шанхай» проиграл 5 матчей подряд. У команды Галлана 3 поражения от московского «Динамо» в 4 играх сезона
сегодня, 20:20
Локхарт из «Спартака» не забил в пустые ворота ЦСКА с нескольких сантиметров. Шайба попала в обе штанги
сегодня, 20:05Видео
«Спартак» выиграл у ЦСКА оба дерби в сезоне. Сегодня Ружичка на 59:20 забил победный гол
сегодня, 19:00Видео
КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Локомотив» победил «Ладу», «Динамо» Москва обыграло «Шанхай», «Трактор» уступил «Автомобилисту» по буллитам
сегодня, 18:55
«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 2-м на Западе. Команда Хартли отыгралась с 0:2, забив «Ладе» три гола после 52-й минуты
сегодня, 18:48
«Сочи» проиграл 9 матчей подряд. Команда Крикунова идет последней на Западе
сегодня, 18:28
«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд. Команда Козырева лидирует на Западе
сегодня, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 22:00Тесты и игры
Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Дерби есть дерби, любая победа важна в таких матчах. В 3-м периоде пошла «трясогузка» у некоторых игроков – хорошо, что пауза помогла поговорить с ними»
сегодня, 21:38
Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»
сегодня, 21:30
Карбери об ошибках «Вашингтона»: «Иногда игрок давит, чтобы вернуть шайбу, и теряет позицию. Из-за этого мы уязвимы в обороне. Вы видели такое в матче с «Оттавой»
сегодня, 21:22
Овечкин сыграет с «Далласом» в звене с Макмайклом и Леонардом. Строум пропустит матч из-за травмы
сегодня, 20:55
Квартальнов о 8:2 с «Сочи»: «Хорошая реализация. Ключевой момент – пятиминутное удаление, мы забили несколько голов в большинстве»
сегодня, 19:52
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:6 от «Северстали»: «Стыдно за такую игру перед болельщиками. Море ошибок и неиспользованных моментов привели к такому результату»
сегодня, 19:36
Козырев о 6:2 с «Амуром»: «Решающим было большинство во 2-м периоде. «Северсталь» активно играла, вынуждала соперника удаляться и реализовала моменты»
сегодня, 19:21
«Сент-Луис» поместил Нейборса в список травмированных. Состояние форварда повторно оценят через 5 недель
сегодня, 19:07
Гру о поражении от «Автомобилиста»: «Разочарованы, что так упустили 1 балл, но сегодня была видна идентичность команды. «Трактор» многое сможет вынести из этого матча»
сегодня, 18:03