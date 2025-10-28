«Шанхай» проиграл 5 матчей подряд. У команды Галлана 3 поражения от московского «Динамо» в 4 играх сезона

«Шанхай Дрэгонс» не смогли прервать серию поражений.

Команда Жерара Галлана уступила московскому «Динамо » со счетом 1:5 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

Китайский клуб проиграл все 5 последних матчей. Ранее в этом сезоне «Динамо» уже дважды обыгрывало «Шанхай» – 3:2 ОТ, 3:2 Б – и проиграло ему один раз (2:3).

«Шанхай Дрэгонс » занимают 6-е место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 19 игр. 1 ноября они встретятся с «Северсталью».