1

Отец Илона Маска о визите в Россию: «Больше всего поразили люди и культура. Русские были очень добры ко мне»

Отец Илона Маска рассказал, что его поразило в России.

Эррол Маск посетил матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

«В ходе визита в Россию меня больше всего поразили люди, а также культура. Русские были очень добры ко мне, а также помогали», – сказал Маск-старший. 

Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»

