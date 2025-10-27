Отец Илона Маска о визите в Россию: «Больше всего поразили люди и культура. Русские были очень добры ко мне»

Отец Илона Маска рассказал, что его поразило в России.

Эррол Маск посетил матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом».

«В ходе визита в Россию меня больше всего поразили люди, а также культура. Русские были очень добры ко мне, а также помогали», – сказал Маск-старший.

Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»