«Северсталь» выиграла 7 матчей подряд, команда Козырева – 1-я на Западе. У «Шанхая» 4 поражения кряду
«Северсталь» одержала 7 побед подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Козырева обыграла «Шанхай» (4:1) в домашнем матче.
Это 7-я подряд победа «Северстали», клуб набрал 26 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в таблице Западной конференции на данный момент.
«Шанхай» проиграл 4 матча подряд. Команда тренера Жерара Галлана идет 4-й на Западе с 23 баллами в 18 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
