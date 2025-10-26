«Северсталь» выиграла 7 матчей подряд, команда Козырева – 1-я на Западе. У «Шанхая» 4 поражения кряду

«Северсталь» одержала 7 побед подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева обыграла «Шанхай» (4:1) в домашнем матче.

Это 7-я подряд победа «Северстали », клуб набрал 26 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в таблице Западной конференции на данный момент.

«Шанхай » проиграл 4 матча подряд. Команда тренера Жерара Галлана идет 4-й на Западе с 23 баллами в 18 встречах.