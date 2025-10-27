Фетисов участвовал в возложении цветов в Брестской крепости и расписался на своем портрете на стене в ледовом дворце школы ХК «Брест»
Вячеслав Фетисов принял участие в возложении цветов в Брестской крепости.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы вместе с тренерами и воспитанниками СДЮШОР ХК «Брест» возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-Герой».
Кроме того, Фетисов оставил надпись «Ребята, старайтесь» и расписался на своем портрете, размещенном на стене в Ледовом дворце «Бреста».
Изображение: соцсеть «Бреста».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Бреста»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости