ЦСКА выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне. Команда Никитина идет 7-й на Западе
ЦСКА выиграл 4 матча подряд впервые в этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина победила «Амур» (2:1) в домашней игре.
Это 4-я победа ЦСКА подряд, ранее армейцы обыграли СКА (4:3), минское «Динамо» (5:3) и «Торпедо» (1:0). Московский клуб набрал 22 очка в 19 играх и идет 7-м в Западной конференции.
У «Амура» 3 поражения кряду. Команда Александра Гальченюка занимает 8-е место на Востоке с 17 баллами в 18 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
