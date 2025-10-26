ЦСКА выиграл 4 матча подряд впервые в сезоне. Команда Никитина идет 7-й на Западе

ЦСКА выиграл 4 матча подряд впервые в этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина победила «Амур» (2:1) в домашней игре.

Это 4-я победа ЦСКА подряд, ранее армейцы обыграли СКА (4:3), минское «Динамо» (5:3) и «Торпедо» (1:0). Московский клуб набрал 22 очка в 19 играх и идет 7-м в Западной конференции.

У «Амура » 3 поражения кряду. Команда Александра Гальченюка занимает 8-е место на Востоке с 17 баллами в 18 матчах.