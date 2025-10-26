СКА может подписать Макгинна на следующей неделе. У 31-летнего форварда 8 очков в 26 матчах за «Анахайм» в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)

Брок Макгинн может продолжить карьеру в СКА.

Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, переход 31-летнего канадского форварда может состояться в течение следующей недели.

Макгинн в прошлом сезоне выступал в составе «Анахайма ». На его счету 8 (4+4) очков в 26 матчах при полезности «плюс 1».

Также в НХЛ нападающий выступал в составе «Питтсбурга» и «Каролины». Всего на счету Макгинна 158 (80+78) очков в 534 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и 14 (7+7) баллов в 41 игре плей-офф.