СКА может подписать Макгинна на следующей неделе. У 31-летнего форварда 8 очков в 26 матчах за «Анахайм» в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
Брок Макгинн может продолжить карьеру в СКА.
Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, переход 31-летнего канадского форварда может состояться в течение следующей недели.
Макгинн в прошлом сезоне выступал в составе «Анахайма». На его счету 8 (4+4) очков в 26 матчах при полезности «плюс 1».
Также в НХЛ нападающий выступал в составе «Питтсбурга» и «Каролины». Всего на счету Макгинна 158 (80+78) очков в 534 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и 14 (7+7) баллов в 41 игре плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
