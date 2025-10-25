  • Спортс
  • Черкас об игре Короткого: «Стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало раскрыться не только Демидову, но и Матвею. Он и в прошлом сезоне отличался результативностью»
3

Черкас об игре Короткого: «Стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало раскрыться не только Демидову, но и Матвею. Он и в прошлом сезоне отличался результативностью»

Сергей Черкас высказался об игре нападающего СКА Матвея Короткого.

19-летний форвард СКА сделал хет-трик в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1). Всего в активе Матвея Короткого 13 (8+5) баллов в 18 играх сезона-2025/26.

«Здесь стоит отдать должное прошлому руководству СКА, которое дало не только Демидову раскрыться, но и Короткому. Он уже и в прошлом сезоне отличался результативностью, было видно, что он готов играть в КХЛ, будет давать результат.

Не думаю, что у него закружится голова после хет-трика, видно, что он хочется прогрессировать и стать большим мастером. Он же и в других матчах давал результат не только с «Сочи», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
