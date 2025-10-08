Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»

Остин Вагнер высоко оценил игровые качества Ильи Ковальчука.

«Каждый ребенок видел в детстве Дацюка и Федорова . Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ .

Также я выступал в составе «Лос-Анджелес Кингс» вместе с Ильей Ковальчуком. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.

Молодым ребятам есть чему у него поучиться. Прежде всего – тому, как он работает. Илья – огромный профессионал. За ним всегда крайне интересно наблюдать», – сказал нападающий «Шанхая» Остин Вагнер.

Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»