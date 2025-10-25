Илона Корстин: «Овечкин – живая легенда. Он достойно представляет Россию за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное – здоровья»
6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 899 голов в регулярках.
– Овечкин – это живая легенда. Хочу поздравить Александра с его выдающимся результатом – 899-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он очень достойно представляет нашу страну за рубежом. Мы им гордимся и желаем дальнейших успехов, побед, главное – здоровья.
– Можно ли сказать, что Овечкин для мирового хоккея, то же самое, что Леброн Джеймс для мирового баскетбола?
– Безусловно, можно. Так и скажу, – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
