Ничушкин забил 5-й гол в сезоне – в игре с «Нью-Джерси». У форварда «Колорадо» 7 очков и «плюс 3» в 10 матчах
Валерий Ничушкин забил 5-й гол в сезоне.
Нападающий «Колорадо» забросил шайбу в ворота Джейка Аллена на 13-й минуте матча с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).
Ничушкин провел на льду 17:47 и нанес 3 броска в створ ворот. Всего на счету россиянина теперь 7 (5+2) баллов в 10 играх регулярного сезона.
