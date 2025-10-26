Ничушкин забил 5-й гол в сезоне – в игре с «Нью-Джерси». У форварда «Колорадо» 7 очков и «плюс 3» в 10 матчах

Валерий Ничушкин забил 5-й гол в сезоне.

Нападающий «Колорадо » забросил шайбу в ворота Джейка Аллена на 13-й минуте матча с «Нью-Джерси » (3:4 ОТ).

Ничушкин провел на льду 17:47 и нанес 3 броска в створ ворот. Всего на счету россиянина теперь 7 (5+2) баллов в 10 играх регулярного сезона.

Грицюк забил 2-й гол за «Нью-Джерси» – в матче с «Колорадо». У Арсения 6 очков в 9 играх сезона