Отец Илона Маска о посещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось. Уровень игры в КХЛ очень высокий, можно сравнить с матчами НХЛ»

Отец Илона Маска поделился впечатлениями от матча «Ак Барса» с «Адмиралом» (5:3).

«Я очень люблю хоккей уже лет 50, поэтому побывал на матче «Ак Барса ». Это быстрая, динамичная игра, за которой круто следить. В Казани мне очень понравилось, атмосфера была отличной. Арена в Казани просто потрясающая.

Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне , эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина . Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить с матчами НХЛ », – сказал Эррол Маск.

Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.