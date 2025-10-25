Отец Илона Маска о посещении матча «Ак Барса»: «Люблю хоккей уже лет 50, в Казани мне очень понравилось. Уровень игры в КХЛ очень высокий, можно сравнить с матчами НХЛ»
Отец Илона Маска поделился впечатлениями от матча «Ак Барса» с «Адмиралом» (5:3).
«Я очень люблю хоккей уже лет 50, поэтому побывал на матче «Ак Барса». Это быстрая, динамичная игра, за которой круто следить. В Казани мне очень понравилось, атмосфера была отличной. Арена в Казани просто потрясающая.
Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне, эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина. Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить с матчами НХЛ», – сказал Эррол Маск.
Эррол – инженер, бизнесмен, торговец драгоценными камням и отец американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска.
