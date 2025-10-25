Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, интересно. В большинстве здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все получается, но видно, что работа идет в правильном направлении»
Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» в нынешнем сезоне.
Команда тренера Анвара Гатиятулина выиграла 9 последних матчей.
– Как вам игра нынешнего «Ак Барса»? Какие вы видите особенности, изменения?
– Команда, я считаю, играет хорошо, интересно. В атаке хорошие ребята. В большинстве они здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все, может, получается, но видно, что работа идет в правильном направлении.
– «Ак Барс» – больше тренерская команда, или успех в работе менеджмента?
– Безусловно, это общая заслуга. Нельзя выделять кого-то одного. И тренеры, и менеджмент: все работают, – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
