Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» играет хорошо, интересно. В большинстве здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все получается, но видно, что работа идет в правильном направлении»

Зинэтула Билялетдинов оценил игру «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

Команда тренера Анвара Гатиятулина выиграла 9 последних матчей.

– Как вам игра нынешнего «Ак Барса»? Какие вы видите особенности, изменения?

– Команда, я считаю, играет хорошо, интересно. В атаке хорошие ребята. В большинстве они здорово прибавили, есть хорошие варианты. Не все, может, получается, но видно, что работа идет в правильном направлении.

– «Ак Барс» – больше тренерская команда, или успех в работе менеджмента?

– Безусловно, это общая заслуга. Нельзя выделять кого-то одного. И тренеры, и менеджмент: все работают, – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.