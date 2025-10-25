Гатиятулин о Миллере: «Митчелл усвоил уроки, показывает это своей игрой. Важно, чтобы мы делали то, о чем договаривались – в первую очередь командные действия, а уже потом бонусы»

Анвар Гатиятулин высказался об игре защитника Митчелла Миллера.

Сегодня «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (5:3). Миллер отметился голом в этой игре.

– Как вам очередной гол-шедевр Митчелла Миллера?

– Знаем его сильные качества, всегда говорим ребятам, чтобы они проявляли свои лучшие стороны, но не в ущерб обороне и игре без шайбы.

– Миллер в атаке играет на своем максимуме или он может еще прибавлять?

– Потенциал его всем известен. Он может прибавлять и в атаке, и в обороне.

– В сентябре у вас были персональные вопросы к Миллеру. Насколько он усвоил те уроки?

– Конечно, усвоил. И показывает это своей игрой. Важно, чтобы мы в играх делали то, о чем договаривались летом – в первую очередь командные действия, а потом уже бонусы. С Митчеллом у нас был серьезный разговор, и он все понял, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» выиграл 9-й матч подряд – 5:3 с «Адмиралом», Хмелевски и Сафонов сделали дубли. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке