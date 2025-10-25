КХЛ о хите Гуски против Сафонова: «Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь». Голкипер «Адмирала» получил 2 минуты штрафа по итогам эпизода
В КХЛ отметили универсальность голкипера Адама Гуски.
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 5:3.
Вратарь «Адмирала» Адам Гуска отразил 35 из 40 бросков в этом матче. На отметке 57:58 он применил силовой прием против нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова.
«Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь Адам Гуска», – говорится в сообщении КХЛ.
Отметим, что по итогам эпизода вратарь «Адмирала» получил 2 минуты штрафа за блокировку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
