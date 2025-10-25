  • Спортс
  КХЛ о хите Гуски против Сафонова: «Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь». Голкипер «Адмирала» получил 2 минуты штрафа по итогам эпизода
Видео
1

КХЛ о хите Гуски против Сафонова: «Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь». Голкипер «Адмирала» получил 2 минуты штрафа по итогам эпизода

В КХЛ отметили универсальность голкипера Адама Гуски.

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 5:3.

Вратарь «Адмирала» Адам Гуска отразил 35 из 40 бросков в этом матче. На отметке 57:58 он применил силовой прием против нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова.

«Тащит, дерется, хитует – универсальный вратарь Адам Гуска», – говорится в сообщении КХЛ.

Отметим, что по итогам эпизода вратарь «Адмирала» получил 2 минуты штрафа за блокировку.

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Ко всем новостям
