  • 18-летний Прохоров из «Динамо»: «Кузнецов очень веселый и открытый человек – сказал, что я на льду как злая собака. Радулов – живая энциклопедия, много знает о хоккее»
0

Даниил Прохоров заявил, что Евгений Кузнецов сравнил его со злой собакой.

В это межсезонье форвард подписал контракт новичка с «Динамо», но остался в клубе на правах аренды.

– Поездка на драфт и в лагерь новичков прошла отлично: я там потренировался, пообщался с Евгением Кузнецовым, Александром Радуловым и Мэтью Барзэлом, покатался с Павлом Дорофеевым и Данилой Юровым. Это очень большой опыт, лето пошло только на пользу. Если хочешь достичь выдающегося результата, должен посвятить себя делу на все сто процентов.

– Где вы пересеклись с Радуловым и Кузнецовым?

– С Александром мы провели вместе целый день, было очень круто. Обсуждали с ним драфт, его молодость, карьеру в НХЛ и КХЛ. Я задавал вопросы о разных хоккейных нюансах: над чем надо работать, чтобы закрепиться в команде, какого стиля придерживаться и так далее. Радулов веселый, очень много знает о хоккее, настоящая живая энциклопедия.

С Кузнецовым довелось поговорить пару минут по телефону. В жизни, как и на льду, Евгений очень веселый, общительный и открытый человек. Он даже сказал, что помнит меня с матча первого раунда плей-офф МХЛ против «Спартака», на котором присутствовал. Кузнецов сказал: «Ты на льду как злая собака!» (улыбается). Я был рад знакомству с ним, тем более, что он мой любимый хоккеист.

Увидеть кумиров и поговорить с ними дорого стоит. Радулов и Кузнецов очень вежливые люди. Здорово, когда отличный хоккеист еще и хороший человек.

– Вы согласны со сравнением со злой собакой?

– Да, потому что я всегда придерживаюсь агрессивного стиля игры: часто иду в тело, стараюсь залезть соперникам «под кожу» и всегда быть злым на льду. Мне нравится, когда соперники меня боятся.

– Вы с детства любите действовать жестко?

– С того возраста, когда разрешено проводить силовые приемы. Габариты позволяют это делать. Силовая манера игры – это следствие работы в зале, где я работаю над нужными мышцами. С каждым ударом и столкновением на льду сам по себе становлюсь крепче.

Мне нравятся большие хоккеисты, которые часто играют в тело: Александр Овечкин, Дмитрий Воронков, Клим Костин. Также нравятся братья Ткачаки и Том Уилсон. Борьба всегда была неотъемлемой частью моей игры, – сказал форвард «Динамо» Даниил Прохоров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
