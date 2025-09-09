Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»

Евгений Кузнецов ждет одобрения от клуба НХЛ для перехода, сообщил Шуми Бабаев.

В межсезонье 33-летний нападающий покинул СКА. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ .

– Вы говорили, что определились с двумя клубами. Это команды из НХЛ?

– Да, на сегодняшний день.

– Этим клубам надо решить моменты с потолком зарплат?

– Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Это касается и Костина , и Кузнецова.

– Будет понятно уже после открытия тренировочных лагерей?

– Надеюсь, что все получится быстрее. Посмотрим, как все будет. В принципе время еще есть, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы форварда Евгения Кузнецова .