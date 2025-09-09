Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»
Евгений Кузнецов ждет одобрения от клуба НХЛ для перехода, сообщил Шуми Бабаев.
В межсезонье 33-летний нападающий покинул СКА. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.
– Вы говорили, что определились с двумя клубами. Это команды из НХЛ?
– Да, на сегодняшний день.
– Этим клубам надо решить моменты с потолком зарплат?
– Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Это касается и Костина, и Кузнецова.
– Будет понятно уже после открытия тренировочных лагерей?
– Надеюсь, что все получится быстрее. Посмотрим, как все будет. В принципе время еще есть, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Евгения Кузнецова.
