Тамбиев о 3:5 от «Ак Барса»: «Удаления нас подводят очень сильно. Боремся с этим моментом, но достучаться не можем. 22 минуты – перебор с такой мастеровитой командой»

Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Ак Барса» (3:5).

«По содержанию в атаке, по самой игре – ребята сражались, играли, но удаления нас подводят очень сильно.

Боремся с этим моментом, но достучаться не можем. 22 минуты – перебор с такой мастеровитой командой, надо постараться убрать это.

Послезавтра посмотрим, какой будет сценарий игры», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .

В следующем матче, 27 октября, «Адмирал» снова сыграет с «Ак Барсом».

«Ак Барс» выиграл 9-й матч подряд – 5:3 с «Адмиралом», Хмелевски и Сафонов сделали дубли. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке