Пожарная тревога сработала на арене «Ак Барса» во время пресс-конференции Гатиятулина

Пожарная тревога сработала во время пресс-конференци на арене в Казани.

Инцидент произошел во время пресс-конференции главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина . Мероприятие было завершено.

После сирены и объявления, что всем посетителям арены нужно покинуть здание, пресс-атташе завершил общение тренера с журналистами, сообщает «Матч ТВ ».

В субботу «Ак Барс» победил «Адмирал» со счетом 5:3 в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Ак Барс» выиграл 9-й матч подряд – 5:3 с «Адмиралом», Хмелевски и Сафонов сделали дубли. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке