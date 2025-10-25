Пожарная тревога сработала на арене «Ак Барса» во время пресс-конференции Гатиятулина
Пожарная тревога сработала во время пресс-конференци на арене в Казани.
Инцидент произошел во время пресс-конференции главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Мероприятие было завершено.
После сирены и объявления, что всем посетителям арены нужно покинуть здание, пресс-атташе завершил общение тренера с журналистами, сообщает «Матч ТВ».
В субботу «Ак Барс» победил «Адмирал» со счетом 5:3 в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» выиграл 9-й матч подряд – 5:3 с «Адмиралом», Хмелевски и Сафонов сделали дубли. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
