Миллер о победной серии «Ак Барса»: «Вся команда хорошо играет. Фокусируемся на тренерской установке, действуем по ней»

Митчелл Миллер высказался о победе в матче с «Адмиралом» (5:3).

«Ак Барс» одержал 9-ю победу подряд. Миллер отметился голом в этой игре.

– Как вам матч?

– Хорошая командная победа, неплохая проверка для нас.

– Что вы думали перед тем, как забить?

– Ничего необычного, просто хотел поднять шайбу в зону, получилось обыграть и закинуть ее в ворота.

– Это один из лучших голов в вашей карьере?

– Да, думаю так, хотя все они хороши (смеется). Но важнее всего победа команды.

– В чем причина такой успешной победной серии у «Ак Барса»?

– Я думаю, просто вся команда хорошо играет. Фокусируемся на тренерской установке, действуем по ней.

– Есть ли какие-то детали, которые нужно доработать в игре команды?

– Мы много удаляемся, а почти все команды хороши в большинстве. Думаю, если играть 5х5, то все будет хорошо.

– С новым тренером по большинству пришли какие-то изменения?

– Да, у каждого есть свой стиль. У нового тренера чуть другой взгляд, мы стали лучше играть в большинстве, – сказал защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер .

