Миллер о победной серии «Ак Барса»: «Вся команда хорошо играет. Фокусируемся на тренерской установке, действуем по ней»
«Ак Барс» одержал 9-ю победу подряд. Миллер отметился голом в этой игре.
– Как вам матч?
– Хорошая командная победа, неплохая проверка для нас.
– Что вы думали перед тем, как забить?
– Ничего необычного, просто хотел поднять шайбу в зону, получилось обыграть и закинуть ее в ворота.
– Это один из лучших голов в вашей карьере?
– Да, думаю так, хотя все они хороши (смеется). Но важнее всего победа команды.
– В чем причина такой успешной победной серии у «Ак Барса»?
– Я думаю, просто вся команда хорошо играет. Фокусируемся на тренерской установке, действуем по ней.
– Есть ли какие-то детали, которые нужно доработать в игре команды?
– Мы много удаляемся, а почти все команды хороши в большинстве. Думаю, если играть 5х5, то все будет хорошо.
– С новым тренером по большинству пришли какие-то изменения?
– Да, у каждого есть свой стиль. У нового тренера чуть другой взгляд, мы стали лучше играть в большинстве, – сказал защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер.
«Ак Барс» выиграл 9-й матч подряд – 5:3 с «Адмиралом», Хмелевски и Сафонов сделали дубли. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке