Панин о завершении карьеры: «Этот сезон доиграю, и все. Я занимаю место ребят, которых надо растить. Нужно взращивать кадры, давать им время, возможности»

Григорий Панин сообщил, что завершит карьеру после сезона-2025/26.

– Ты уже точно решил заканчивать?

– Ну, этот сезон я доиграю, и все. 100%.

– Подожди, а если тебе дадут новый контракт, неужели откажешься?

– Знаешь, наверное, те болельщики, которые меня недолюбливают, они как раз согласятся. Я думаю, что я все равно где-то занимаю место тех ребят, которых надо растить. Я так считаю.

Хоть и мне легче стало с возрастом играть, я до сих пор люблю это, но нужно все равно эти кадры взращивать. Нужно им давать время, нужно давать возможности, нужно их туда запускать в сложной ситуации, в большинство, в меньшинство, в ответственность, в раздевалку, чтобы они имели свое право голоса, чтобы они имели свое видение, чтобы они могли спорить конструктивно внутри коллектива. Вот это вот важно.

Я стараюсь своим примером показать все отношения к работе, какими-то разговорами и, может быть, даже каким-то негативом, чтобы пацаны тоже задумывались, что, блин, бывает так, а бывает и по-другому, – сказал 39-летний защитник «Салавата Юлаева » Григорий Панин .