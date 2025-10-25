Верба об 1:8 от СКА: «В раздевалке был мужской разговор. Обсудили моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, покопались в себе»
Марк Верба прокомментировал поражение в матче со СКА (1:8).
– Марк, вы опытный игрок, многое в своей карьере проходили. Что нужно сделать, чтобы забыть этот матч и двигаться дальше?
– Не хочется говорить никакие клише. Но действительно надо забыть этот матч. На холодную голову проанализировать, что привело к такому результату. Со свежими мыслями и силами, приезжать в Москву и играть со «Спартаком».
– В раздевалке после игры было долгое собрание игроков…
– Да, был мужской разговор. На лед выходим мы и решение на льду принимаем тоже мы. Обсудили те моменты, которые можем исправить.
Высказали негативные мысли, надеюсь, стало легче и оставили все в Питере. Покопались, прежде всего, в себе, – сказал нападающий «Сочи» Марк Верба.
