  • Верба об 1:8 от СКА: «В раздевалке был мужской разговор. Обсудили моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, покопались в себе»
Верба об 1:8 от СКА: «В раздевалке был мужской разговор. Обсудили моменты, которые можем исправить. Высказали негативные мысли, покопались в себе»

Марк Верба прокомментировал поражение в матче со СКА (1:8).

– Марк, вы опытный игрок, многое в своей карьере проходили. Что нужно сделать, чтобы забыть этот матч и двигаться дальше?

– Не хочется говорить никакие клише. Но действительно надо забыть этот матч. На холодную голову проанализировать, что привело к такому результату. Со свежими мыслями и силами, приезжать в Москву и играть со «Спартаком».

– В раздевалке после игры было долгое собрание игроков…

– Да, был мужской разговор. На лед выходим мы и решение на льду принимаем тоже мы. Обсудили те моменты, которые можем исправить.

Высказали негативные мысли, надеюсь, стало легче и оставили все в Питере. Покопались, прежде всего, в себе, – сказал нападающий «Сочи» Марк Верба

СКА разорвал «Сочи» – 8:1! Помог разговор в раздевалке без Ларионова

