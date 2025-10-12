Воронков набрал 0+2 в матче с «Миннесотой». У него 2 хита, 2 малых штрафа, 1 бросок и «+2» за 15:01

Дмитрий Воронков сделал 2 результативные передачи в матче с «Миннесотой».

Форвард «Коламбуса » дважды ассистировал Кириллу Марченко (в итоге сделавшему хет-трик ) в игре с «Уайлд» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 2 играх в текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 3 (1+2) балла.

Сегодня Воронков (15:01, 1:41 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». У него 1 бросок в створ, 1 блок, 2 силовых приема и 2 малых штрафа.