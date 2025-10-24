«Шанхай» выиграл оба матча против минского «Динамо» в этом сезоне, но сегодня котируется андердогом

Минское «Динамо» примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды дважды встречались в этом сезоне – оба раза в основное время победил «Шанхай». Кроме того, китайский клуб лидирует на Западе по потерянным очкам.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом встречи с учетом овертайма и буллитов за 1.65. На итоговую победу «Дрэгонс» дают коэффициент 2.35.

Матч состоится 24 октября, начало – в 19:20 по московскому времени.