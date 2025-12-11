Уволенный из «Трактора» Рише войдет в тренерский штаб «Авангарда». Решение принял Ги Буше («Чемпионат»)

Рафаэль Рише войдет в тренерский штаб «Авангарда».

31-летний канадский специалист Рафаэль Рише войдет в тренерский штаб «Авангарда », сообщил «Чемпионат».

Отмечается, что это решение принял лично главный тренер команды Ги Буше . Оба специалиста говорят на французском языке.

8 декабря Рише был уволен из «Трактора », в котором занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру.

На данный момент «Авангард» находится на 3-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков в 32 матчах.