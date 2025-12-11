Панарин не набрал очков в матче с «Чикаго» при «-2», одном броске и 20:10 на льду. У форварда «Рейнджерс» 32 очка в 32 играх сезона НХЛ
Артемий Панарин не набрал очков в матче против «Чикаго».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (0:3).
34-летний россиянин набрал показатель полезности «минус 2» и один бросок по воротам при игровом времени 20:10 (4:47 – в большинстве).
В этом сезоне форвард имеет в активе 32 (10+22) очка в 32 матчах чемпионата НХЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
