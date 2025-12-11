Панарин не набрал очков в матче с «Чикаго» при «-2», одном броске и 20:10 на льду. У форварда «Рейнджерс» 32 очка в 32 играх сезона НХЛ

Артемий Панарин не набрал очков в матче против «Чикаго».

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (0:3).

34-летний россиянин набрал показатель полезности «минус 2» и один бросок по воротам при игровом времени 20:10 (4:47 – в большинстве).

В этом сезоне форвард имеет в активе 32 (10+22) очка в 32 матчах чемпионата НХЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .