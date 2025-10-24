Крикунов об 1:8 от СКА: «Ребята перегорели, очень хотели сыграть хорошо. Так бывает... С такой командой нельзя так открываться»
Владимир Крикунов поделился мыслями после матча против СКА (1:8).
«Сочи» проиграл 7-й матч подряд.
«Ребята перегорели. Очень хотели сыграть хорошо. Так бывает, так оно сегодня и случилось. Вот и получили.
С такой командой нельзя так открываться», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
