  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов об 1:8 от СКА: «Ребята перегорели, очень хотели сыграть хорошо. Так бывает... С такой командой нельзя так открываться»
Крикунов об 1:8 от СКА: «Ребята перегорели, очень хотели сыграть хорошо. Так бывает... С такой командой нельзя так открываться»

Владимир Крикунов поделился мыслями после матча против СКА (1:8).

«Сочи» проиграл 7-й матч подряд.

«Ребята перегорели. Очень хотели сыграть хорошо. Так бывает, так оно сегодня и случилось. Вот и получили.

С такой командой нельзя так открываться», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
