  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Приятна не столько победа, сколько хоккей, который ребята показали. Отдача, удовольствие от игры. Это важнее двух очков»
8

Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Приятна не столько победа, сколько хоккей, который ребята показали. Отдача, удовольствие от игры. Это важнее двух очков»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА в матче против «Сочи» (8:1).

Это 2-я победа клуба в 10 последних матчах.

«Приятна не столько сама победа, сколько хоккей, который ребята показали. Это важнее тех двух очков, которые мы завоевали. Отдача ребят, удовольствие от игры, которое они получили сегодня…

Получилось быстрое, агрессивное начало. Все друг за другом подхватили эту эстафету и уверенно довели матч до победы. Но не будем высоко взлетать. У нас есть пара дней восстановится и готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Следующий матч команда проведет 29 октября против «Сибири».

СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoСочи
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
19-летний Короткий сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард СКА набрал 8+5 в 18 играх сезона
сегодня, 17:51Видео
Баландин о СКА: «Ларионов попал в турбулентность и не может совладать с командой. Возможно, его нужно на время отстранить и попробовать кого-то другого. Ситуация-то тревожная»
сегодня, 15:57
7 мыслей о проблемах СКА. Команда Ларионова совсем безнадежна?
22 октября, 22:23
Главные новости
Крикунов об 1:8 от СКА: «Ребята перегорели, очень хотели сыграть хорошо. Так бывает... С такой командой нельзя так открываться»
29 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
49 минут назад
СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах
52 минуты назад
КХЛ. СКА забил 8 голов «Сочи», «Динамо» Минск обыграло «Шанхай», «Торпедо» проиграло «Ладе», «Барыс» победил «Амур»
57 минут назад
Ремпал прошел процедуру драфта отказов, «Вашингтон» расторгнет контракт с лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
59 минут назад
19-летний Короткий сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард СКА набрал 8+5 в 18 играх сезона
сегодня, 17:51Видео
Вайсфельд о мнении, что арбитр виноват в ситуации с Дроновым: «Ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили? Григорий видит судью и намеренно толкает его клюшкой»
сегодня, 17:22Видео
Гретцки о Ларионове, Крутове и Макарове: «Это были потрясающие хоккеисты. Их стиль игры, катание оказали большое влияние на НХЛ. Они многому научились у нас, а мы – у них»
сегодня, 17:12
Ливо не сыграет против «Сибири» по решению Гру. Лучший бомбардир «Трактора» прилетел в Новосибирск, но не выйдет на игру («Матч ТВ»)
сегодня, 16:47
Вайсфельд о кризисе «Трактора»: «Там какие-то ментальные проблемы, кажется. Состав сильный. Я не вижу системных проблем, просто сейчас играют не очень хорошо»
сегодня, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 3:1 с «Амуром»: «Победа над таким трудным соперником – это очень хорошо. На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Было достаточно много моментов»
4 минуты назад
Десятков о «Ладе»: «Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. Нам сейчас нужна свежая кровь, любая помощь, чтобы нивелировать наши проблемы»
14 минут назад
Десятков о 3:2 с «Торпедо»: «На жилах, как могли – нужно отдать должное ребятам за самоотдачу. Физику мы пока не нашли, это колоссальная проблема. Хорошо, что хоть химия находится»
сегодня, 18:34
Исаков после 2:3 от «Лады»: «Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. Я даже на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить»
сегодня, 18:14
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Барыса»: «Евгений Свечников, Шерстнев из МХЛ и Акмальдинов сыграли первые матчи в этом сезоне КХЛ. Это положительно. Отрицательно – то, что не забили»
сегодня, 17:59
Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал славы в Торонто
сегодня, 17:44
Галлан о «Шанхае»: «Русские хоккеисты проявляют себя здорово. Мы играем немного в североамериканском стиле – чуть более жестко и прямолинейно, чем здесь принято. Но ребята отлично справляются»
сегодня, 16:54
Лабанк о Галлане: «Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем. Грань дозволенного не переходит, все в рамках разумного»
сегодня, 14:15
Юрзинов о Кубке Будущего: «Согласен с Ротенбергом, призвавшим телеканалы обратить внимание. Только так молодежный хоккей можно продвинуть в культуру, чем славился СССР»
сегодня, 13:35
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 13:01