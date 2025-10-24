Ларионов о 8:1 с «Сочи»: «Приятна не столько победа, сколько хоккей, который ребята показали. Отдача, удовольствие от игры. Это важнее двух очков»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА в матче против «Сочи» (8:1).

Это 2-я победа клуба в 10 последних матчах.

«Приятна не столько сама победа, сколько хоккей, который ребята показали. Это важнее тех двух очков, которые мы завоевали. Отдача ребят, удовольствие от игры, которое они получили сегодня…

Получилось быстрое, агрессивное начало. Все друг за другом подхватили эту эстафету и уверенно довели матч до победы. Но не будем высоко взлетать. У нас есть пара дней восстановится и готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

Следующий матч команда проведет 29 октября против «Сибири».

СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах