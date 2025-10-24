  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о стиле хоккея в КХЛ и НХЛ: «Разница стала гораздо меньше. Русские игроки идут на ворота, борются, играют в тело – тот же североамериканский стиль»
0

Галлан о стиле хоккея в КХЛ и НХЛ: «Разница стала гораздо меньше. Русские игроки идут на ворота, борются, играют в тело – тот же североамериканский стиль»

Жерар Галлан поделился мнением о стиле хоккея в КХЛ и НХЛ.

Канадский тренер работает в «Шанхае» первый сезон.

– Был ли какой-то стереотип о российском хоккее, который был разрушен после того, как вы сыграли с соперниками из КХЛ?

– Да, знаете, я смотрю наши матчи и удивляюсь: мы играли против «Локомотива» – отличная команда, потом против «Адмирала» – они играют очень жестко.

Когда люди говорят, что в России – «другой стиль хоккея», я с этим не согласен. На мой взгляд, они играют в тот же североамериканский стиль: идут на ворота, борются, играют в тело. Да, есть немного больше перекрещиваний и комбинаций, но в целом – это тот же хоккей.

Русские игроки сейчас не просто техничные, они сильные, контактные. Разница между лигами стала гораздо меньше, чем раньше, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

Галлан о КХЛ: «Поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий. Мне здесь все нравится – уровень команд и хоккеистов на запредельном уровне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шанхай» подписал контракт с Харпуром до конца сезона. Защитник играл в «Рейнджерс» при Галлане, у него 212 матчей в НХЛ за карьеру
19 октября, 18:21
Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»
27 сентября, 08:42
Грман об иностранных тренерах в КХЛ: «Лига развивается и становится лучше. Здесь много своих классных тренеров, но и иностранцы дают что-то новое»
21 сентября, 12:41
Главные новости
КХЛ. «Барыс» принимает «Амур», «Торпедо» в гостях у «Лады», «Динамо» Минск сыграет с «Шанхаем», СКА против «Сочи»
5 минут назадLive
Малкин повторил рекорд Горди Хоу, сделав 10 передач за первые 8 матчей регулярки НХЛ в 39+ лет
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
14 минут назад
Ротенберг о Карпине: «Общаемся и стараемся поддерживать друг друга. Игра с «Крыльями» отличная – когда забивают четыре, это пример и для хоккеистов»
38 минут назад
Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ: «К нам пришел Песец»
сегодня, 14:04Фото
«Дети все еще со мной». Тренер «Сан-Хосе» Ворсофски, заявивший, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы» после 6:5 с «Рейнджерс»
сегодня, 13:52
Каменский об отстранении Дронова на 5 матчей за толчок арбитра: «Игрок видел судью и мог избежать столкновения. Вместо этого он ударил клюшкой в спину»
сегодня, 13:21Видео
СКА и «Трактор» претендуют на Ремпала. Сообщалось, что форвард может вернуться в «Салават» (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:12
Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»
сегодня, 12:48
Форвард «Шанхая» Лабанк: «Между КХЛ и АХЛ, выберу КХЛ – это вторая лига мира. Здесь хотят играть в хоккей, нежели биться – другой стиль, но мне он комфортен»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Лабанк о Галлане: «Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем. Грань дозволенного не переходит, все в рамках разумного»
51 минуту назад
Юрзинов о Кубке Будущего: «Согласен с Ротенбергом, призвавшим телеканалы обратить внимание. Только так молодежный хоккей можно продвинуть в культуру, чем славился СССР»
сегодня, 13:35
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 13:01
Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»
сегодня, 12:31
«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре
сегодня, 12:18
Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»
сегодня, 12:01Видео
Канцеров о «Чикаго»: «Интерес ко мне есть, созваниваемся раз в месяц. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», я должен отработать»
сегодня, 11:40
Голышев о 1-й игре после отстранения за допинг: «Очень скучал, был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Спасибо тренерам «Автомобилиста» за подготовку»
сегодня, 10:16
Купер о 2:3 с «Чикаго»: «В игре «Тампы» было много позитива. Мне не понравились удаления, последняя минута и результат»
сегодня, 09:45
Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей
сегодня, 08:24