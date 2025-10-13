Сергей Самсонов об Овечкине: «Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. Времени для разгона достаточно, «Вашингтон» выглядит неплохо»

Сергей Самсонов высказался об игре Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» в 4-й раз подряд начал регулярный чемпионат с трех игр без заброшенных шайб .

Овечкин – рекордсмен НХЛ по числу голов в рамках регулярок (897 в 1494 играх). В прошлом сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки.

«Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. У него достаточно времени, чтобы это сделать. Команда выглядит неплохо.

В интервью главного тренера «Вашингтона» я прочитал, что Александр с каждым днем выходит на свой уровень. Так что у него достаточно времени для разгона», – сказал бывший игрок клубов НХЛ и сборной России.