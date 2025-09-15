«Вашингтон» показал 3-ю форму – красную с пикирующим орлом
«Вашингтон» представил третью игровую форму.
«Кэпиталс» проведут в ней 15 домашних матчей сезона-2025/26. Джерси с изображением пикирующего орла будут третьей игровой формой клуба на следующие три сезона.
«Логотип Screaming Eagle представляет собой мощного орла, пикирующего вниз, символизирующего скорость, силу и доминирование – качества, связанные как с хоккеем, так и с самим орлом, национальной птицей США. Динамичная поза орла символизирует энергию и движение, передавая напряженность игры», – говорится на сайте клуба.
Фото: www.nhl.com/capitals
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
