«Вашингтон» показал 3-ю форму – красную с пикирующим орлом

«Вашингтон» представил третью игровую форму.

«Кэпиталс » проведут в ней 15 домашних матчей сезона-2025/26. Джерси с изображением пикирующего орла будут третьей игровой формой клуба на следующие три сезона.

«Логотип Screaming Eagle представляет собой мощного орла, пикирующего вниз, символизирующего скорость, силу и доминирование – качества, связанные как с хоккеем, так и с самим орлом, национальной птицей США. Динамичная поза орла символизирует энергию и движение, передавая напряженность игры», – говорится на сайте клуба.

Фото: www.nhl.com/capitals