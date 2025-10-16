Терещенко о ЦСКА: «Проблемы есть, но они решаемы. Никитин пришел на долгосрочный контракт, за один месяц ничего не будет. Нужно притереться друг к другу и двигаться в правильном направлении»

Алексей Терещенко оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне.

Клуб проиграл три раза подряд и в 9 из 13 последних матчей. Армейцы имеют 14 очков в 15 играх и занимают 9-е место на Западе.

«Как это у ЦСКА старт сезона не яркий? Еще как яркий! «Динамо » вчистую переиграли в первой игре. В принципе, нормально армейцы играют. Да, у них есть проблемы, но они решаемы.

Никитин пришел на долгосрочный контракт. За один месяц ничего не будет, как и в любом другом роде деятельности. Нужно притереться друг к другу и двигаться в правильном направлении.

Тренерский штаб ЦСКА ведет большую работу. Результат у них должен быть в долгосрочной перспективе, не судите по этим 15 матчам», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .