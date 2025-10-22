Алексей Терещенко: «Российскому хоккею не хватает качественных защитников. Это глобальная проблема, ее можно решить только благодаря системному подходу»

Алексей Терещенко считает, что хоккею России не хватает качественных защитников.

«Российскому хоккею не хватает качественных защитников. Причем это видно и по КХЛ , и по НХЛ , где большинство топовых российских хоккеистов играют в нападении.

Это достаточно глобальная проблема, ее можно решить только благодаря системному подходу», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .