Демидов повторил результат Гальченюка и Пережогина по очкам в первых 9 матчах регулярок за «Монреаль» – 7 баллов. Это лучший показатель для новичков клуба за 20 лет

Иван Демидов повторил результат Алекса Гальченюка в «Монреале».

За первые девять матчей регулярных чемпионатов НХЛ в составе канадского клуба российский форвард набрал 7 (2+5) очков.

Это повторение лучшего результата для новичков «Канадиенс» за последние 20 лет. Такое же достижение есть у Алекса Гальченюка (1+6 в сезоне-2012/13) и Александра Пережогина (3+4 в регулярке-2005/06).

Демидов провел 2 игры в прошлом сезоне (1+1) и 7 матчей в текущей регулярке (1+4).

У Демидова ассист в игре с «Баффало». 19-летний форвард «Монреаля» набрал 1+4 за 7 матчей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
