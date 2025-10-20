Андрей Разин рассказал о ротации игроков в «Металлурге».

В воскресенье магнитогорцы обыграли «Нефтехимик » (9:6) в FONBET КХЛ.

– Коробкин отметил возвращение в состав двумя голами подряд. Кажется, что он один из тех, кто на ротацию реагирует максимально правильно.

– Не только он. Они все на ротацию реагируют правильно, потому что ротация – это, так сказать, кнут. Вот Исхаков в прошлой игре был тринадцатым, вышел, набрал очки, забил. И сегодня он хорошо сыграл.

Это такие ниточки, за которые можно дергать хоккеистов, чтобы они напрягались.

– После такой игры эти ниточки можно дернуть и у тех, кто много забил или много отдал?

– Половину команды сегодня можно подергать... Жаль, травмированные есть... Их бы тоже подергали, – сказал главный тренер «Металлурга ».