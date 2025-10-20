Разин о ротации в «Металлурге»: «Все реагируют правильно – это кнут, так сказать. Ниточки, за которые можно дергать игроков, чтобы напрягались. После 9:6 половину команды можно подергать...»
Андрей Разин рассказал о ротации игроков в «Металлурге».
В воскресенье магнитогорцы обыграли «Нефтехимик» (9:6) в FONBET КХЛ.
– Коробкин отметил возвращение в состав двумя голами подряд. Кажется, что он один из тех, кто на ротацию реагирует максимально правильно.
– Не только он. Они все на ротацию реагируют правильно, потому что ротация – это, так сказать, кнут. Вот Исхаков в прошлой игре был тринадцатым, вышел, набрал очки, забил. И сегодня он хорошо сыграл.
Это такие ниточки, за которые можно дергать хоккеистов, чтобы они напрягались.
– После такой игры эти ниточки можно дернуть и у тех, кто много забил или много отдал?
– Половину команды сегодня можно подергать... Жаль, травмированные есть... Их бы тоже подергали, – сказал главный тренер «Металлурга».
