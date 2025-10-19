Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых 5 матчах в сезоне. У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов, 17 бросков и «минус 1»

Коннор Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых 5 матчах в сезоне.

Капитан «Эдмонтона » продлил безголевую серию в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси » (3:5), в котором отметился ассистом.

В 5 играх в сезоне у 28-летнего канадца 7 (0+7) очков при 17 бросках в створ и полезности «минус 1».

Коннор проводит 11-й сезон в НХЛ . Он впервые в карьере не забросил ни одной шайбы в 5 играх подряд со старта регулярки.

До этого худший результат по голам на таком отрезке был в прошлом сезоне (1 шайба, заброшенная в 5-й игре).

Макдэвид – 5-кратный обладатель «Арт Росс Трофи» (приза лучшему бомбардиру регулярки). В сезоне-2022/23 он выиграл «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу, 64 шайбы в 82 играх).

Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»