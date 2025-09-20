  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин о будущем: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы «Питтсбург» решил меня обменять»
1

Малкин о будущем: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы «Питтсбург» решил меня обменять»

Евгений Малкин заявил, что тяжело перенес бы возможный обмен из «Питтсбурга».

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Это всегда тяжело. Вот, например, история Брэда Маршанда. Все здорово: тебя обменивают, и в итоге ты выигрываешь Кубок. Но все равно это немного странно.

Конечно, каждый хочет выйти в плей-офф, сделать еще одну попытку взять Кубок. Отличная история. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы команда захотела обменять меня. 

Если это мой последний год, то у меня за плечами 20 сезонов. Это совсем неплохо. Я рад, что был частью «Питтсбурга», рад, что выиграл здесь три Кубка Стэнли.

Знаете, все зависит от того, как сложится сезон. Если команда играет здорово, если я сам играю на уровне, чувствую уверенность, показываю свой хоккей – почему бы не продолжить еще на год? Этот сезон очень важен и для команды, и для меня лично. И я все еще голоден до побед.

Я рад, что мы здесь, что Сидни [Кросби] здесь, что у нас новый тренер, несколько новых ребят в составе. Интересно посмотреть, как все будет развиваться, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoБрэд Маршанд
logoКубок Стэнли
logoПиттсбург
logoФлорида
logoБостон
logoЕвгений Малкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
34 сентября, 12:32
Кросби, Макдэвид, Бедард, Селебрини, Маккиннон, Уилсон и еще 36 игроков приглашены в лагерь сборной Канады перед ОИ-2026
622 августа, 11:45
Кросби и Маккиннон посетили вечеринку Маршанда в честь Кубка Стэнли
141 августа, 13:54Фото
Главные новости
Козлов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Посмотрите на состав: в защите ребята 2007 года рождения. Половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби»
34 минуты назад
Квартальнов о 2:3: «СКА бросил в первом большинстве, такая говяшка – тык, и силы не потратили. «Динамо» есть чему поучиться. Мы имели массу шансов, но не реализовали»
сегодня, 21:22
Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «СКА вытянул очень сложный матч. Лучше пройти через испытания, чем выиграть 6:1 или 6:2. Такие игры делают коллектив сильнее»
1сегодня, 20:56
Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку
3сегодня, 20:54
Козлов о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Не знал об этом правиле. Шайба попала в руку, браслет выпал, какие санкции? У нас нет командных трекеров, санкций не будет»
9сегодня, 20:10
Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У «Ак Барса» была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»
3сегодня, 19:47
Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу
2сегодня, 19:35
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске, будет особенное событие. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
4сегодня, 19:26
СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за полторы минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
4сегодня, 19:06
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», СКА одолел минское «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
296сегодня, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
Родуолд о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Первый раз вижу такое. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Надо быть осторожнее»
49 минут назад
Буцаев о старте ЦСКА: «Никитин настраивает свою игровую систему. Нужны время и ресурсы, как и любому тренеру»
сегодня, 21:09
Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск – отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»
1сегодня, 20:22
Заварухин о 5:4 со «Спартаком»: «Автомобилист» должен агрессивнее играть, говорил ребятам. Нахватались детских удалений, это переломило ход матча»
сегодня, 19:59
Жамнов о 4:5 от «Автомобилиста»: «Спартак» в  стрессовых ситуациях принимает неправильные решения в концовке. Проблема была и в том году, поправим. Претензий нет, все боролись»
1сегодня, 19:18
Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
сегодня, 18:02
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
сегодня, 17:13
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
1сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55