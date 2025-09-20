Малкин о будущем: «У Маршанда отличная история: тебя обменивают, и ты выигрываешь Кубок. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы «Питтсбург» решил меня обменять»

Евгений Малкин заявил, что тяжело перенес бы возможный обмен из «Питтсбурга».

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом » с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Это всегда тяжело. Вот, например, история Брэда Маршанда . Все здорово: тебя обменивают, и в итоге ты выигрываешь Кубок . Но все равно это немного странно.

Конечно, каждый хочет выйти в плей-офф, сделать еще одну попытку взять Кубок. Отличная история. Но я даже не знаю, что бы чувствовал, если бы команда захотела обменять меня.

Если это мой последний год, то у меня за плечами 20 сезонов. Это совсем неплохо. Я рад, что был частью «Питтсбурга», рад, что выиграл здесь три Кубка Стэнли.

Знаете, все зависит от того, как сложится сезон. Если команда играет здорово, если я сам играю на уровне, чувствую уверенность, показываю свой хоккей – почему бы не продолжить еще на год? Этот сезон очень важен и для команды, и для меня лично. И я все еще голоден до побед.

Я рад, что мы здесь, что Сидни [Кросби ] здесь, что у нас новый тренер, несколько новых ребят в составе. Интересно посмотреть, как все будет развиваться, – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин .

