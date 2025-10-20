  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пастрняк о матче против Маршанда в Бостоне: «Он точно будет в ударе, будет болтать без умолку. Возможно, он будет слишком любезен. Посмотрим»
0

Пастрняк о матче против Маршанда в Бостоне: «Он точно будет в ударе, будет болтать без умолку. Возможно, он будет слишком любезен. Посмотрим»

Давид Пастрняк поделился ожиданиями от игры против Брэда Маршанда.

22 октября Маршанд проведет первый матче в Бостоне после ухода из «Брюинс». 37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Перед дедлайном в прошлом сезоне канадский форвард был обменян из «Бостона» во «Флориду», с которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.

«Бостон» проиграл 4 последних матча.

«Это определенно будет странно. Он долго играл за «Брюинс», так что я уверен, что для него это будет одновременно особенным и тяжелым событием.

Что касается нас, то у нас есть другие поводы для беспокойства. Так что, безусловно, будет здорово увидеть его снова, но в то же время нам нужно сохранять концентрацию.

Он точно будет в ударе. Он будет болтать без умолку (улыбается). Не могу дождаться матча. Будет здорово, и, возможно, он будет слишком любезен. Посмотрим»,  – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. 

Маршанд о 1-м матче в Бостоне после ухода из «Брюинс»: «Предстоит нечто необычное. Будет целый спектр эмоций – смесь волнения, радости и грусти»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
logoБрэд Маршанд
logoБостон
logoФлорида
logoНХЛ
logoДавид Пастрняк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пастрняк сделал дубль в матче с «Ютой» и делит с Бурком 6-е место по голам в истории «Бостона» (395). До идущего 2-м Эспозито – 64 шайбы, до рекорда Бьюсика – 150
2сегодня, 06:58
Маршанд о 1-м матче в Бостоне после ухода из «Брюинс»: «Предстоит нечто необычное. Будет целый спектр эмоций – смесь волнения, радости и грусти»
сегодня, 02:58
НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» – «Баффало»
10вчера, 16:37
Главные новости
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Локомотив» победил «Динамо» Москва
16813 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Миннесотой», «Филадельфия» – с «Сиэтлом», «Монреаль» примет «Баффало», «Вегас» против «Каролины»
16сегодня, 17:00
Анас из «Динамо» Минск забил с отрицательного угла в матче с ЦСКА: «Классное решение от нашего нападающего»
123 минуты назадФото
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ. Команда Хартли обыграла «Динамо»
648 минут назад
Сапего о СКА: «Мы много создаем, но с реализацией пока проблемы. Думаю, все впереди. Я чувствую доверие штаба, стараюсь в каждой игре выдавать максимум»
1сегодня, 17:36
Быков о «Салавате»: «В этом сезоне плей-офф для них возможен. Пока это математически реально, нужно стремиться. Необходимо ставить цель выиграть Кубок Гагарина»
9сегодня, 16:27
Третьяк о Квартальнове: «Один из самых уважаемых членов хоккейной семьи. Заслуги Дмитрия перед родным видом спорта велики. Его имя навсегда вписано в Зал славы золотыми буквами»
сегодня, 15:38
Квартальнову вручили перстень члена Зала славы отечественного хоккея: «Огромная честь. Моя цель – продолжать работать на благо хоккея»
7сегодня, 14:58
Торторелла о Мичкове: «Он всегда хотел отбывать штраф при нарушениях численного состава, надеясь убежать один на один, когда выйдет со скамейки»
8сегодня, 14:43
Кирилл Сафронов о СКА: «У Ларионова есть кредит доверия – он был великим игроком, зарекомендовал себя как тренер. Не обращал бы внимание на спекуляции о замене»
7сегодня, 14:16
Ко всем новостям
Последние новости
Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо». Форвард вернулся в состав ЦСКА после пропуска 2 игр
24 минуты назад
Сапего о том, что лидирует в СКА по числу блокшотов: «Ловить шайбы на себя – часть функционала защитника. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала»
33 минуты назад
Артем Ильенко: «Всегда стараюсь быть нацеленным на ворота, пока не так часто удается их поражать. Про стопроцентную готовность говорить рано»
1сегодня, 17:58
Агент Шикина: «Мы разговаривали с «Нефтехимиком». На наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений»
сегодня, 17:46
Агент Савикова: «Сами ждем новостей о будущем Егора. Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней»
2сегодня, 17:14
Дементьев об игре Овечкина: «Он набирает ход, практически весь чемпионат еще впереди. Я рад, что он забросил первую шайбу, это вселяет определенную уверенность»
сегодня, 16:59
Столарц после 3:4 от «Сиэтла»: «Может, мы можем взять пример с них и начать пробиваться к воротам. Прошло 6 матчей, хватит. «Торонто» нужно начать набирать обороты»
сегодня, 16:55
«Сочи» поместил Мокрушева в список отказов (Metaratings)
2сегодня, 16:10
Спронг вернулся в состав ЦСКА, Карнаухов будет капитаном в матче с минским «Динамо»
сегодня, 15:56
Артюхин об обмене Броссо: «Он не показал того уровня, что ждало «Динамо». В «Салавате» сможет больше играть, там он должен окончательно раскрыться»
сегодня, 15:46