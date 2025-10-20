Пастрняк о матче против Маршанда в Бостоне: «Он точно будет в ударе, будет болтать без умолку. Возможно, он будет слишком любезен. Посмотрим»

Давид Пастрняк поделился ожиданиями от игры против Брэда Маршанда.

22 октября Маршанд проведет первый матче в Бостоне после ухода из «Брюинс». 37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Перед дедлайном в прошлом сезоне канадский форвард был обменян из «Бостона» во «Флориду», с которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.

«Бостон» проиграл 4 последних матча.

«Это определенно будет странно. Он долго играл за «Брюинс», так что я уверен, что для него это будет одновременно особенным и тяжелым событием.

Что касается нас, то у нас есть другие поводы для беспокойства. Так что, безусловно, будет здорово увидеть его снова, но в то же время нам нужно сохранять концентрацию.

Он точно будет в ударе. Он будет болтать без умолку (улыбается). Не могу дождаться матча. Будет здорово, и, возможно, он будет слишком любезен. Посмотрим», – сказал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк.

Маршанд о 1-м матче в Бостоне после ухода из «Брюинс»: «Предстоит нечто необычное. Будет целый спектр эмоций – смесь волнения, радости и грусти»