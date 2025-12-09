Ротенберг поздравил с Днем Героев Отечества: «Сегодня мы чествуем тех, кто проявил мужество, силу и стойкость, защищая нашу страну. Мы помним, гордимся и благодарим каждого из вас»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем Героев Отечества.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря.

«С Днем Героев Отечества! Сегодня мы вспоминаем и чествуем тех, кто проявил мужество, силу и стойкость, защищая нашу страну.

Герои России – это люди, чьи поступки навсегда остаются в истории и в нашем сердце. Их смелость и самоотверженность вдохновляют и дают пример, как нужно любить свою Родину и стоять за нее до конца.

Важно помнить, что подвиг – это не только героические действия на передовой. Это и ежедневная работа над собой, умение подниматься после испытаний и двигаться вперед, несмотря ни на что. Такие люди живут среди нас – и их истории вызывают глубокое уважение.

От имени сборной России по хоккею выражаем благодарность всем Героям Отечества и поздравляем с праздником. Мы помним, гордимся и благодарим каждого из вас. Честь и слава Героям России!» – написал Ротенберг.