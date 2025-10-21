  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев об 1:4 с «Северсталью»: «Весь живот Скотникову обстреляли, как побеждать без голов? Лидеры обязаны реализовать моменты – посылаю месседж, чтобы ребята прочитали»
1

Тамбиев об 1:4 с «Северсталью»: «Весь живот Скотникову обстреляли, как побеждать без голов? Лидеры обязаны реализовать моменты – посылаю месседж, чтобы ребята прочитали»

Леонид Тамбиев заявил, что реализация помешала «Адмиралу» победить «Северсталь».

Владивостокский клуб уступил (1:4) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Реализация голевых моментов – основное. У нас 43 на 25 по броскам. Мы в атаке создали очень много голевых моментов. Но реализация… И, конечно, вратарь. Получается, зря мы отдали Всеволода Скотникова. Он сыграл очень приличный матч.

Честно скажу, жду от многих игроков большего. Через пресс‑конференцию даже о наболевшем посылаю месседж, чтобы ребята это прочитали. В таких играх нужна реализация голевых моментов. То, что мы сделали – этого мало.

Лидеры должны решать моменты, эпизоды. Для этого они и есть – так называемые лидеры, которые в таких моментах… Даже слово «должны» неправильное. Они обязаны решать многие голевые моменты, которые создаются. Вот это главное. Надеюсь, в следующих играх мы это увидим.

– Сегодня «Северсталь» играла очень вязко в средней зоне. Вы это учитывали при подготовке к матчу?

– «Северсталь» в Хабаровске выглядела в полтора раза мощнее – и в атаке, и в подборах, и в отборах. Ну если мы два периода свои моменты реализовать не можем. Не забиваешь ты – забивают тебе.

Не скажу, что «Северсталь» нас удивила. Мы ее очень прилично разбирали. И разжевывали игрокам, и клали в рот. Я скажу, что «Северсталь» провела не лучший свой матч. Они в Хабаровске играли быстрее, и там вратарь «Амура» Дорожко на ушах стоял.

Мы сегодня сами виноваты. За два периода уж на один гол мы наработали. И подборы брали, и добивания делали. Но мы весь живот Скотникову обстреляли. Мы играли, прилично выглядели. Но как побеждать без голов? Тогда жди неприятности. И вот в наши ворота первый гол залетает, потом – второй… И в третьем периоде нужно уже из себя доставать. А достать‑то у нас не все могут!

Переломить ход игры… Вот это главное. Вот о чем у меня голова болит. Достать не можем в третьем периоде. А игра‑то нам давалась, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Дорожко
logoАдмирал
logoСеверсталь
logoВсеволод Скотников
logoЛеонид Тамбиев
logoАмур
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарипзянов, Дорожко и Точилкин – хоккеисты недели в КХЛ. Квочко из «Северстали» стал лучшим новичком
1вчера, 09:10
Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
1817 октября, 14:01
Главные новости
Спронг остался в ЦСКА на испытательном сроке. Клуб готов расстаться с форвардом, если у Никитина снова будут вопросы к его поведению («Матч ТВ»)
215 минут назад
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Сибири», «Салават» против «Трактора», «Спартак» сыграет с «Шанхаем», «Северсталь» победила «Адмирал»
70сегодня, 12:31Live
Бландиси о ценах в России: «Пытаюсь понять курс рубля к канадскому доллару – дается тяжело. Это не связано с хоккеем, такие вещи обсуждаю с семьей»
244 минуты назад
«Эдмонтон» и «Бостон» хотят выменять Така у «Баффало». У форварда 287 матчей и 247 очков за клуб (RG)
657 минут назад
Защитник «Торпедо» Бойков о Разине, назвавшем его антихоккеистом: «Он выходил на лед и дрался, будучи тренером. Зачем мне его слушать?»
1сегодня, 12:11
«Северсталь» одержала 5-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» – 4:1
5сегодня, 11:57
Демидов повторил результат Гальченюка и Пережогина по очкам в первых 9 матчах регулярок за «Монреаль» – 7 баллов. Это лучший показатель для новичков клуба за 20 лет
7сегодня, 11:41
Бландиси о Ларионове в НХЛ: «Для него нет потолка, может отправиться куда хочет. В Северной Америке к нему огромное уважение»
6сегодня, 11:20
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом», «Флорида» – с «Бостоном», «Коламбус» против «Далласа», «Юта» примет «Колорадо»
9сегодня, 11:12
Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»
19сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Бойков о журналистах: «Не нравится, когда вопросы задают по шаблону – может, так их обучают. Если отвечать прямо, то получится совсем короткое интервью»
3 минуты назад
Быков о Захаркине в СКА: «Настоящий профессионал. С ним клуб сможет завоевать Кубок Гагарина»
232 минуты назад
Хилл травмировался в игре «Вегаса» с «Каролиной». Голкипер провел на льду 9:54
1сегодня, 13:04
Кручинин об отношении к Ларионову: «С большим уважением, благодарен за 2 года под его руководством. После моего ухода из «Торпедо» мы практически не общались»
1сегодня, 12:39
Стоун пропустит минимум неделю из-за травмы кисти. Форвард «Вегаса» идет 2-м в списке бомбардиров НХЛ
1сегодня, 12:25
Отец Малкина о Кросби: «Простой застенчивый парень. Он подкалывал меня перед играми «Питтсбурга», говорил перестать нервничать»
сегодня, 11:29
Холлоуэлл о КХЛ: «Уверенно вторая лига мира. Здесь очень высокий уровень и профессиональный подход к делу»
сегодня, 10:59
Миккола вернулся к тренировкам с «Флоридой». Защитник не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы
сегодня, 09:35
Зеграс – 1-й новичок «Филадельфии» за 11 лет с серией из 5 матчей с голевыми передачами. Форвард повторил достижение Штрайта
сегодня, 09:21
РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре. У «Спартака» протестировали 6 человек, у ЦСКА – 4, у СКА и «Шанхая» – по 2, из «Авангарда» – 1
2сегодня, 09:06