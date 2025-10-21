Тамбиев об 1:4 с «Северсталью»: «Весь живот Скотникову обстреляли, как побеждать без голов? Лидеры обязаны реализовать моменты – посылаю месседж, чтобы ребята прочитали»

Леонид Тамбиев заявил, что реализация помешала «Адмиралу» победить «Северсталь».

Владивостокский клуб уступил (1:4) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Реализация голевых моментов – основное. У нас 43 на 25 по броскам. Мы в атаке создали очень много голевых моментов. Но реализация… И, конечно, вратарь. Получается, зря мы отдали Всеволода Скотникова. Он сыграл очень приличный матч.

Честно скажу, жду от многих игроков большего. Через пресс‑конференцию даже о наболевшем посылаю месседж, чтобы ребята это прочитали. В таких играх нужна реализация голевых моментов. То, что мы сделали – этого мало.

Лидеры должны решать моменты, эпизоды. Для этого они и есть – так называемые лидеры, которые в таких моментах… Даже слово «должны» неправильное. Они обязаны решать многие голевые моменты, которые создаются. Вот это главное. Надеюсь, в следующих играх мы это увидим.

– Сегодня «Северсталь» играла очень вязко в средней зоне. Вы это учитывали при подготовке к матчу?

– «Северсталь» в Хабаровске выглядела в полтора раза мощнее – и в атаке, и в подборах, и в отборах. Ну если мы два периода свои моменты реализовать не можем. Не забиваешь ты – забивают тебе.

Не скажу, что «Северсталь» нас удивила. Мы ее очень прилично разбирали. И разжевывали игрокам, и клали в рот. Я скажу, что «Северсталь» провела не лучший свой матч. Они в Хабаровске играли быстрее, и там вратарь «Амура » Дорожко на ушах стоял.

Мы сегодня сами виноваты. За два периода уж на один гол мы наработали. И подборы брали, и добивания делали. Но мы весь живот Скотникову обстреляли. Мы играли, прилично выглядели. Но как побеждать без голов? Тогда жди неприятности. И вот в наши ворота первый гол залетает, потом – второй… И в третьем периоде нужно уже из себя доставать. А достать‑то у нас не все могут!

Переломить ход игры… Вот это главное. Вот о чем у меня голова болит. Достать не можем в третьем периоде. А игра‑то нам давалась, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .