«Северсталь» одержала 5-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» – 4:1
«Северсталь» одержала пятую победу подряд в FONBET КХЛ.
Команда Андрея Козырева оказалась сильнее «Адмирала» в гостевом матче (4:1).
По 2 (1+1) очка в актив записали Иван Подшивалов и Давид Думбадзе. Для череповчан эта победа стала пятой подряд.
Следующий матч «Северсталь» проведет в гостях 23 октября с «Авангардом», «Адмирал» 25 октября на выезде встретится с «Ак Барсом».
