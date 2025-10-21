«Северсталь» одержала 5-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» – 4:1

«Северсталь» одержала пятую победу подряд в FONBET КХЛ.

Команда Андрея Козырева оказалась сильнее «Адмирала » в гостевом матче (4:1).

По 2 (1+1) очка в актив записали Иван Подшивалов и Давид Думбадзе . Для череповчан эта победа стала пятой подряд.

Следующий матч «Северсталь » проведет в гостях 23 октября с «Авангардом», «Адмирал» 25 октября на выезде встретится с «Ак Барсом».