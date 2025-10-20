Шарипзянов, Дорожко и Точилкин – хоккеисты недели в КХЛ. Квочко из «Северстали» стал лучшим новичком
КХЛ определила лучших игроков недели.
Герман Точилкин стал лучшим нападающим. Форвард «Нефтехимика» набрал 5 (4+1) очков за 3 матча.
Защитником недели назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 4 (2+2) очка за 3 игры при полезности «плюс 4».
Лучшим вратарем стал Максим Дорожко из «Амура». Он отразил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,62 в 3 матчах.
Новичком недели назван 21-летний форвард «Северстали» Илья Квочко. На его счету 2 (2+0) очка в 2 матчах FONBET КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
