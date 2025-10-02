Ларионов о 3 поражениях СКА в 4 играх: «Говорить о кризисе я бы не стал. Нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен»
Игорь Ларионов не считает, что СКА находится в кризисе.
В среду клуб проиграл «Торпедо» (2:3 ОТ). Поражение стало для СКА 3-м в 4 последних играх.
– Можно ли сказать, что команда пребывает в кризисе?
– Если говорить откровенно, нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен. Молодые ребята хорошо играют, но на них взвалена высокая ответственность. Мы хотим быть более солидными в обороне в этой части сезона.
Говорить о каком-то кризисе я бы не стал. С первого дня сезона мы знали, что будет новая команда, новые сочетания, но не предполагали, что потеряем двух игроков в товарищеских матчах, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
«Торпедо» обыграло СКА в 3-й раз в сезоне. Команда Исакова отыгралась с 0:2 и победила в овертайме
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
