Отец Малкина о Кросби: «Простой застенчивый парень. Он подкалывал меня перед играми «Питтсбурга», говорил перестать нервничать»
Отец Евгения Малкина назвал Сидни Кросби застенчивым парнем.
Хоккеисты вместе выступают за «Питтсбург» с 2006 года.
«Когда я приезжал в Америку на матчи, я всегда вижу Сидни. Он меня подкалывает перед игрой: как увидит меня, говорит, перестань, Владимир, нервничать. Я удивлен, что он спокойнее меня.
Вообще он такой простой парень, застенчивый. Это видно сразу», – сказал Владимир Малкин.
Отец Малкина о будущем сына: «Женя хочет еще играть, думаю. Мне самому хочется, чтобы он играл, не представляю его вне хоккея»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
