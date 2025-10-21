Отец Малкина о Кросби: «Простой застенчивый парень. Он подкалывал меня перед играми «Питтсбурга», говорил перестать нервничать»

Отец Евгения Малкина назвал Сидни Кросби застенчивым парнем.

Хоккеисты вместе выступают за «Питтсбург » с 2006 года.

«Когда я приезжал в Америку на матчи, я всегда вижу Сидни . Он меня подкалывает перед игрой: как увидит меня, говорит, перестань, Владимир, нервничать. Я удивлен, что он спокойнее меня.

Вообще он такой простой парень, застенчивый. Это видно сразу», – сказал Владимир Малкин .

