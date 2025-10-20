  • Спортс
Отец Малкина о будущем сына: «Женя хочет еще играть, думаю. Мне самому хочется, чтобы он играл, не представляю его вне хоккея»

Отец Евгения Малкина ожидает, что форвард продолжит карьеру.

Текущий сезон – заключительный для 39-летнего нападающего по действующему контракту с «Питтсбургом» (средняя зарплата – 6,1 миллиона долларов за сезон). 

В 6 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ трехкратный обладатель Кубка Стэнли набрал 9 (2+7) очков.

С 1355 баллами за карьеру в рамках регулярок Малкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 

«Женя, думаю, хочет еще играть. Мне самому хочется, чтобы он играл. Я не могу представить его вне хоккея», – сказал Владимир Малкин.

Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
