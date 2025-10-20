Кенневилл о деле Кайла Бича: «Мы извлекли урок. Я мог быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали»

Джоэл Кенневилл заявил, что извлек уроки из дела Кайла Бича.

Бывший главный тренер «Чикаго» был отстранен в октябре 2021-го в связи с делом о сексуализированном насилии в клубе в 2010 году. Сообщалось, что Кенневилл не отреагировал, узнав об инциденте между Бичем и видеотренером Брэдом Олдричем.

Летом 2024-го отстранение было снято, в это межсезонье Кенневилл возглавил «Анахайм ». Тренер заявил, что разговаривал с Бичем, и это всегда были конструктивные диалоги.

«Мы извлекли урок из этой ситуации: я мог бы быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали произошедшего. В то же время, благодаря этому мы многому научились.

Применяя эти уроки, сейчас я бы убедился, что подобное не произойдет под нашим контролем, и что здоровье и безопасность игроков – приоритет номер один», – сказал Джоэл Кенневилл .

Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения. «Блэкхокс» не отметили возвращение бывшего тренера в НХЛ, болельщики не встретили его овацией