  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кенневилл о деле Кайла Бича: «Мы извлекли урок. Я мог быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали»
0

Кенневилл о деле Кайла Бича: «Мы извлекли урок. Я мог быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали»

Джоэл Кенневилл заявил, что извлек уроки из дела Кайла Бича.

Бывший главный тренер «Чикаго» был отстранен в октябре 2021-го в связи с делом о сексуализированном насилии в клубе в 2010 году. Сообщалось, что Кенневилл не отреагировал, узнав об инциденте между Бичем и видеотренером Брэдом Олдричем.

Летом 2024-го отстранение было снято, в это межсезонье Кенневилл возглавил «Анахайм». Тренер заявил, что разговаривал с Бичем, и это всегда были конструктивные диалоги.

«Мы извлекли урок из этой ситуации: я мог бы быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали произошедшего. В то же время, благодаря этому мы многому научились.

Применяя эти уроки, сейчас я бы убедился, что подобное не произойдет под нашим контролем, и что здоровье и безопасность игроков – приоритет номер один», – сказал Джоэл Кенневилл.

Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения. «Блэкхокс» не отметили возвращение бывшего тренера в НХЛ, болельщики не встретили его овацией

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДжоэл Кенневилл
logoАнахайм
logoЧикаго
logoНХЛ
logoКайл Бич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения. «Блэкхокс» не отметили возвращение бывшего тренера в НХЛ, болельщики не встретили его овацией
5сегодня, 02:46
Кенневилл одержал 1-ю победу в НХЛ с октября 2021 года. Она стала для тренера «Анахайма» 970-й за карьеру в лиге, больше только у Боумэна (1244)
412 октября, 06:25
«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» (7:6 ОТ), отыгравшись с 0:2 и 4:6. Готье и Крайдер сделали по дублю, у Мактавиша 0+3, Лео Карлссона – 1+2, Сеннеке – 1+1
112 октября, 04:55
Главные новости
Тео Флери о протестах против Трампа: «Канадцы говорят «Нет королям», находясь под властью короля. Страна идет в никуда, невероятно тупые люди верят дезинформации СМИ»
310 минут назад
Рыбин об Овечкине: «Если забьет 41 шайбу в 40 лет – будет супер. Саша уверенно шел в том году – главное, чтобы здоровье не подвело»
345 минут назад
Классическая карточная игра с хоккейной тематикой. Попробуйте!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Токкет о Мичкове на лавке в 3-м периоде с «Миннесотой»: «Ему нужно расслабиться и набрать форму. Я решил играть в три звена, и это сработало»
2сегодня, 11:50
Пулккинен перешел из «Кикко-Вантаа» в «Розенхайм» из второй лиги Германии. Форвард извинялся за игру в КХЛ, финский клуб лишился спонсора из-за его подписания
8сегодня, 11:25
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Миннесотой», «Филадельфия» – с «Сиэтлом», «Монреаль» примет «Баффало», «Вегас» против «Каролины»
7сегодня, 11:08
Биссоннетт о Бедарде: «Он будет зарабатывать 12-13 млн долларов в год, если продолжит играть так же. Коннор может забить 40 голов в этом сезоне»
17сегодня, 10:30
«Сочи» и Джозефс расторгли контракт. Форвард набрал 2 очка в 10 матчах сезона КХЛ
сегодня, 10:15
КХЛ. «Динамо» Москва против «Локомотива», ЦСКА примет «Динамо» Минск
17сегодня, 10:05
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Голышева: «Анатолий дебютирует в ближайших матчах, можем увидеть его с «Трактором». Все зависит от тренера»
30 минут назад
Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады» по семейным обстоятельствам. Команда идет 10-й на Западе
1сегодня, 10:55
«Салават» подписал контракт с Броссо. Форвард получал 50 млн рублей в год в «Динамо»
6сегодня, 10:45
Уилсон не получит дисквалификацию за силовой прием против Хитила. Форвард «Ванкувера» из-за травмы не доиграл матч с «Вашингтоном»
4сегодня, 09:55Видео
Шарипзянов, Дорожко и Точилкин – хоккеисты недели в КХЛ. Квочко из «Северстали» стал лучшим новичком
сегодня, 09:10
«Динамо» обменяет Броссо в «Салават» на денежную компенсацию – 1000 рублей (Артур Хайруллин)
14сегодня, 08:55
Драйзайтль о старте «Эдмонтона»: «Неплохо играем в обороне, но недостаточно забиваем. Мне нужно посмотреть в зеркало – в этом есть и моя вина»
3сегодня, 08:47
Монтур временно покинул «Сиэтл» по семейным обстоятельствам. У защитника 4 очка за 4 игры в этом сезоне
сегодня, 08:11
Тянулин о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам: «Мичков тоже позвонил. Приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Я был не таким плохим партнером, значит»
сегодня, 07:55
Зыков о 9-м месте СКА на Западе: «Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это и выдать хорошую серию. Через работу мы будем лучше»
1сегодня, 07:45