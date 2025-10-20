Биссоннетт о Бедарде: «Он будет зарабатывать 12-13 млн долларов в год, если продолжит играть так же. Коннор может забить 40 голов в этом сезоне»

Пол Биссоннетт допустил, что Коннор Бедард может получать 12-13 млн долларов.

20-летний нападающий «Чикаго » проводит заключительный сезон по контракту новичка с зарплатой 950 тысяч долларов.

Канадец набрал 7 (2+5) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

«Думаю, что этот парень может забить 40 голов в этом сезоне. Он может идти по графику «очко за матч».

Я рад, что он подождал с потенциальным подписанием контракта, потому что если он продолжит играть так, как в первых трех-четырех играх сезона, то он будет зарабатывать 12-13 миллионов в год», – сказал бывший хоккеист клубов НХЛ Пол Биссоннетт .