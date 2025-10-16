Капитан «Чикаго» Фолиньо временно покинул команду. Его 12-летней дочери предстоит операция на сердце
Ник Фолиньо временно покинул «Чикаго» из-за операции на сердце у дочери.
Капитан «Блэкхокс» и клуб выступили с совместным заявлением.
«Фолиньо взял короткий отпуск. Его дочь перенесет операцию в связи с врожденным пороком сердца. Ник и «Чикаго» не будут давать дальнейших комментариев на эту тему», – сказано в сообщении пресс-службы «Чикаго».
Милана – старший ребенок из трех в семье хоккеиста, недавно ей исполнилось 12 лет. Когда ей было 3 недели, девочке сделали первую операцию на сердце – установили стент. Позднее она перенесла еще ряд хирургических вмешательств, включая замену сердечного клапана в 2018-м на фоне эндокардита.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
