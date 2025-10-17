  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»
0

Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»

Артем Сериков поделился воспоминаниями об игре в АХЛ.

В сезоне-2021/22 защитник играл за «Чикаго Вулвс».

– Какой стиль игры в АХЛ?

– Там нас просили играть вперед. Раньше любил понакручивать в своей зоне. Например, обыграть игрока, а затем вернуться и еще кого-то обыграть. Помню, что мне даже в АХЛ тогда сказали, что так делать не нужно. Даже если я проходил и удаления на себе зарабатывал.

Самое главное отличие – там агрессивный хоккей. Судейство, скажем так, лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций.

Помню, что первую передачу, которая была во второй игре, отдал от синей линии парню на лицевую линию, а он оттуда в одно касание с острого угла забил. Петя Кочетков приезжал, помню, после НХЛ, и ему забили в первом же матче с первого броска. Мы тогда выиграли. Второй матч – опять забили с первого броска.

– Вам какой хоккей больше импонирует?

– Как в «Нефтехимике» сейчас. Я бы себя не назвал жестким игроком. Если есть момент встретить, то это сделаю. Но чтобы у меня была цель сделать десять силовых за игру, то у меня такого не было. В Америке упор идет на силовые приемы. Мне не нравится просто ехать и «втыкаться».

– Просто так в Северную Америку не приглашают. Что вам говорили, когда получили приглашение?

– Провел первый сезон в КХЛ, я тогда молодым игроком был. Стиль игры, думаю, подходил под североамериканский. Мне тогда сказали: «Есть с чем работать». Понятное дело, что тогда о готовности играть в НХЛ речи не было. Они хотели поработать, им было это интересно.

– Все обещания, которые вам давали в том разговоре, были выполнены?

– Да, мне там дали огромный опыт. Даже атакующие качества мне там прокачивали. Для современного защитника, понятное дело, важна оборона, но атака это тоже очень важный компонент, – сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoНефтехимик
logoАртем Сериков
logoКХЛ
судьи
logoЧикаго Вулвс
logoАХЛ
logoПетр Кочетков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
7сегодня, 15:21
Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»
вчера, 10:42
Игорь Ларионов: «СКА пытается найти лидеров – они могут подстегнуть и повести за собой. Майкл Джордан мог сделать лучше всю пятерку»
26вчера, 08:44
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
516 минут назад
Артюхин об игре Кузнецова за «Металлург»: «Очко за игру. Это супер-мастер! Он будет развиваться, набирать игровой тонус за счет матчей»
8 минут назад
КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Нефтехимику», «Торпедо» проиграло ЦСКА, «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
16113 минут назад
ЦСКА всухую обыграл «Торпедо» и прервал 3-матчевую серию поражений. Команда Исакова проиграла 6 из 7 последних игр
1442 минуты назад
53-летний Ягр начал свой 38-й сезон в профессиональном хоккее
18сегодня, 17:45
Зарипов о посланиях главы Татарстана: «Давно не слышу ничего про «Ак Барс», успехи хоккея в республике. Это обидно. Значит, есть над чем работать»
сегодня, 17:29
Харт о переходе в «Вегас»: «Пришлось пройти долгий путь, чтобы снова играть в хоккей, игру, которую я люблю. Я многому научился, вырос. Просто рад двигаться вперед»
3сегодня, 16:45
Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
4сегодня, 16:24
Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
10сегодня, 15:46Фото
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
7сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Пыленков: «У «Динамо» два топовых вратаря, две стены! Только Подъяпольский – стена побольше, а Моторыгин поменьше немного. Различий в их игре не замечал»
17 минут назад
Артем Сериков: «У нас с женой есть традиция, что перед игрой посуду мою и уборку делаю я. Для меня это про расслабление. Наушники надеваю, включаю музыку на полную»
30 минут назад
Стоун о Харте в «Вегасе»: «Хороший вратарь. Рад приветствовать его в клубе. С нетерпением ждем, когда он станет одним из наших голкиперов»
156 минут назад
Щитов о расширенном составе «России 25»: «Ребята должны понимать, что на них рассчитывают. Для них это дополнительный стимул. Штаб сборной держит все под контролем»
сегодня, 17:56
Отец Малкина о результативности сына: «Для меня его передачи тоже важны. Тем более он больше отдает, когда может сам бросить»
сегодня, 16:58
Черных о контракте Панарина: «Последние новости по Артемию – это, возможно, игра агента, которая согласована. Все под контролем»
сегодня, 16:16
Алексей Тертышный вошел в штаб «СКА-ВМФ»
2сегодня, 15:56
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
сегодня, 15:30
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
сегодня, 15:09
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42