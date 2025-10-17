Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»

Артем Сериков поделился воспоминаниями об игре в АХЛ.

В сезоне-2021/22 защитник играл за «Чикаго Вулвс ».

– Какой стиль игры в АХЛ?

– Там нас просили играть вперед. Раньше любил понакручивать в своей зоне. Например, обыграть игрока, а затем вернуться и еще кого-то обыграть. Помню, что мне даже в АХЛ тогда сказали, что так делать не нужно. Даже если я проходил и удаления на себе зарабатывал.

Самое главное отличие – там агрессивный хоккей. Судейство, скажем так, лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций.

Помню, что первую передачу, которая была во второй игре, отдал от синей линии парню на лицевую линию, а он оттуда в одно касание с острого угла забил. Петя Кочетков приезжал, помню, после НХЛ, и ему забили в первом же матче с первого броска. Мы тогда выиграли. Второй матч – опять забили с первого броска.

– Вам какой хоккей больше импонирует?

– Как в «Нефтехимике » сейчас. Я бы себя не назвал жестким игроком. Если есть момент встретить, то это сделаю. Но чтобы у меня была цель сделать десять силовых за игру, то у меня такого не было. В Америке упор идет на силовые приемы. Мне не нравится просто ехать и «втыкаться».

– Просто так в Северную Америку не приглашают. Что вам говорили, когда получили приглашение?

– Провел первый сезон в КХЛ , я тогда молодым игроком был. Стиль игры, думаю, подходил под североамериканский. Мне тогда сказали: «Есть с чем работать». Понятное дело, что тогда о готовности играть в НХЛ речи не было. Они хотели поработать, им было это интересно.

– Все обещания, которые вам давали в том разговоре, были выполнены?

– Да, мне там дали огромный опыт. Даже атакующие качества мне там прокачивали. Для современного защитника, понятное дело, важна оборона, но атака это тоже очень важный компонент, – сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.