  Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»
Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»

Ги Буше рассказал о споре с судьями во время матча с «Барысом» (2:6).

– О чем вы так напряженно спорили с судьями? Они после этого пересмотрели гол.

– У нас был разговор не про гол, а про очень опасный силовой прием локтем в голову нашего игрока. Ты никогда не хочешь, чтобы твой хоккеист надолго выбыл из-за сотрясения мозга. Такие моменты нужно исключать из хоккея.

Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом. Поэтому я обратил на это внимание. Там был сильнейший удар в голову. И вот я так отреагировал.

– Почему «Авангард» хватал много удалений?

– Ну вот, как есть. Да, много удалений. Что есть, то есть.

– Что с Николаем Прохоркиным?

– Я не знаю. Мы в этом матче потеряли двух центрфорвардов. И еще не выяснили, в чем причина. Будем общаться с врачами.

– А когда вернется Наиль Якупов?

– Он медленно восстанавливается после операции. Надеемся, что через несколько недель Наиль вернется. Но это большая потеря для нас. Не будем его торопить, он должен быть полностью здоров.

– «Авангард» нанес 91 бросок по воротам. Это было вашей установкой? И что вы скажете об игре вратаря «Барыса»?

– Это наш путь, наша ментальность – бросать много. Мы в каждом матче очень много бросаем. Так было и в прошлой встрече.

Да, голкипер соперника сыграл очень хорошо. Но наши броски, хоть их было много, нельзя назвать стопроцентными. Это не то, что мы ждем. Мы сделали недостаточно для победы, а соперник сделал больше и победил, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
