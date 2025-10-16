Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»
– О чем вы так напряженно спорили с судьями? Они после этого пересмотрели гол.
– У нас был разговор не про гол, а про очень опасный силовой прием локтем в голову нашего игрока. Ты никогда не хочешь, чтобы твой хоккеист надолго выбыл из-за сотрясения мозга. Такие моменты нужно исключать из хоккея.
Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом. Поэтому я обратил на это внимание. Там был сильнейший удар в голову. И вот я так отреагировал.
– Почему «Авангард» хватал много удалений?
– Ну вот, как есть. Да, много удалений. Что есть, то есть.
– Что с Николаем Прохоркиным?
– Я не знаю. Мы в этом матче потеряли двух центрфорвардов. И еще не выяснили, в чем причина. Будем общаться с врачами.
– А когда вернется Наиль Якупов?
– Он медленно восстанавливается после операции. Надеемся, что через несколько недель Наиль вернется. Но это большая потеря для нас. Не будем его торопить, он должен быть полностью здоров.
– «Авангард» нанес 91 бросок по воротам. Это было вашей установкой? И что вы скажете об игре вратаря «Барыса»?
– Это наш путь, наша ментальность – бросать много. Мы в каждом матче очень много бросаем. Так было и в прошлой встрече.
Да, голкипер соперника сыграл очень хорошо. Но наши броски, хоть их было много, нельзя назвать стопроцентными. Это не то, что мы ждем. Мы сделали недостаточно для победы, а соперник сделал больше и победил, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс